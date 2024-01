Roma, 95enne consegna al truffatore soldi e gioielli: “Mio figlio era nei guai”

Truffe agli anziani, nuovo caso a Roma. Un ragazzo di 18 anni si è fatto consegnare denaro e gioielli da una ‘nonnina’. Il trucco utilizzato: quello del figlio nei guai.

In due erano riusciti a mettere a segno il raggiro ai danni di un’anziana 95enne a Roma, nella zona di Conca d’oro. Il modus operandi è sempre lo stesso: una chiamata in cui il truffatore si finge il figlio della vittima (o il nipote), e la richiesta di denaro per evitare guai, spesso conseguenze penali.

E anche stavolta, purtroppo, il colpo era andato a segno con la vecchina di turno che aveva messo nelle mani dei criminali 1.500 euro in contanti oltre che a diversi gioielli in oro. A fermare i malviventi sono stati i Carabinieri che, transitando in zona, hanno notato uno dei due malviventi aggirarsi nel palazzo con fare sospetto.

Truffa agli anziani in Viale Val Padana

Il tutto è successo nel pomeriggio dell’8 gennaio scorso. I Carabinieri sono intervenuti in un’abitazione in via di Val Padana, a Conca d’Oro, dove uno dei due malviventi è stato bloccato dai Carabinieri perché notato uscire dal palazzo con un cappellino e una mascherina in atteggiamento sospetto come detto. Il 18enne, questa la sua età, è stato trovato in possesso del denaro e degli oggetti estorti all’anziana vittima.

Poco prima infatti la donna era stata chiamata al telefono da uno sconosciuto che le aveva fatto credere di essere il figlio, al quale avrebbe dovuto consegnare per il tramite di un suo amico una cospicua somma di denaro, per evitare gravi conseguenze penali per una fantomatica vicenda giudiziaria. La donna, preoccupata per le possibili conseguenze del figlio, ha consegnato al giovane l’importo di 1.500 euro in contanti e diversi gioielli in oro.

L’arresto

Gli accertamenti svolti dai militari nell’immediatezza, hanno così consentito di rinvenire nelle vicinanze dell’abitazione l’autovettura che poco prima era stata utilizzata dall’indagato e da un complice che notato che qualcosa era andato storto si era già dileguato dal posto. Il 18enne invece, originario della provincia di Napoli (altro elemento ricorrente come dimostrato da recenti importanti operazioni di Polizia), è stato arrestato e accompagnato presso il carcere di Roma Regina Coeli dove il Tribunale di Roma ha convalidato il fermo, disponendo per lui l’obbligo di dimora nel suo comune di residenza.