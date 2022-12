Roma, a spasso con un motorino rubato: ‘beccato’ 36enne, caccia al complice

Roma. Andava tranquillamente in giro con un motorino rubato credendo di passarla liscia ma le cose non sono andate secondo i suoi piani. Una disperata fuga quella attuata da un 36enne straniero, senza fissa dimora e con precedenti che però non ha avuto l’esito sperato. L’uomo è stato infatti fermato, arrestato ed anche denunciato dai carabinieri con l’accusa di ricettazione. Pur di non farsi arrestare, il malvivente di fronte ai militari avrebbe anche fornire false generalità Il 36enne, tuttavia, non era solo. Dietro di lui, su un altro motorino, una seconda persona che è riuscita a far perdere le proprie tracce.

A bordo di un motorino rubato fornisce falsi dati per non essere arrestato

I fatti sono avvenuti in via Prenestina quando i militari hanno bloccato il 36enne che alla loro vista ha cercato disperatamente di scappare. Una volta bloccato, l’uomo, senza fissa dimora e con precedenti, avrebbe cercato più volte di fornire false attestazioni sulla propria identità. Facendo un piccolo passo indietro, lo straniero stava viaggiando a bordo di un ciclomotore quando alla vista dei militari ha gettando a terra il mezzo e cercato invano di fuggire a piedi. È stato in questo frangente che avrebbe fornito false generalità pur di non farsi arrestare. Arrestato, il 36 enne è stato anche denunciato per ricettazione.

Il complice

Tuttavia, nell’immediatezza dei fatti , anche un secondo soggetto che lo procedeva a bordo di un altro ciclomotore ha effettuato la stessa manovra riuscendo però a dileguarsi. A seguito degli accertamenti i due ciclomotori sono risultati rubati e quindi sequestrati. In corso le indagini per risalire al complice.