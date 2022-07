Roma, a spasso sull’Aurelia senza assicurazione e con oltre 100 chili di hashish (FOTO)

Viaggiava tranquillo, indisturbato sull‘Aurelia finché non è stato fermato dalla Polizia di Stato per alcuni controlli di routine. Ed è qui che viene il bello, si fa per dire. L’uomo è stato infatti ‘beccato’ con oltre 100 chili di hashish in auto, abilmente suddivisi in panetti.

Leggi anche: Spaccio a Primavalle: smantellata organizzazione criminale, 8 arresti (VIDEO e FOTO)

Auto stupefacente sull’Aurelia: il controllo

Come detto, la scoperta dell’ingente quantitativo di sostanza stupefacente è avvenuta a seguito di un normale controllo da parte degli agenti del XIV Distretto di Primavalle, in via Aurelia e precisamente alcuni metri dopo la rampa di immissione dal Gra, in direzione Civitavecchia. In questo frangente, i poliziotti si sono accorti di un’autovettura che viaggiava sprovvista della copertura assicurativa e l’atteggiamento particolarmente nervoso del conducente li ha spinti ad effettuare un’ispezione più approfondita della vettura.

Lo stupefacente

Così la scoperta di oltre 100 chili di hashish divisi in 3 “balloni” del peso di circa 33 chili l’uno, contenente ognuno 300 panetti da circa 100 grammi l’uno. Sempre nel portabagagli i poliziotti hanno rinvenuto un borsone nero con all’interno 20 pacchi contenenti ognuno 5 panetti. Dopo la convalida dell’arresto l’uomo è stato associato in carcere.