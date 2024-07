Roma, a zig zag sul GRA: in auto aveva 17 chili di droga

È stato notato mentre faceva cambi di corsia repentini sul Grande Raccordo Anulare, richiamando l’attenzione della Polizia Stradale che ha proceduto a un controllo sull’auto e il suo conducente e ha trovato un ingente quantitativo di stupefacenti.

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha arrestato un uomo per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti (hashish e marijuana). Gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Settebagni hanno notato, all’altezza del Km 4 della carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare, un’autovettura che effettuava cambi di corsia nell’intenso traffico pomeridiano, impegnando ripetutamente la corsia d’emergenza.

Gli agenti hanno trovato 17 chili di stupefacenti

Fermato il veicolo, durante il controllo della documentazione i poliziotti hanno subito avvertito un forte odore, riconducibile alle esalazioni caratteristiche degli stupefacenti, provenire dall’autovettura e pertanto hanno ispezionato il veicolo rinvenendo nel portabagagli un borsone contenente numerose buste di plastica al cui interno erano nascosti 17 kg di marijuana.

Il rinvenimento di altra droga

Le successive attività investigative eseguite presso i luoghi nella disponibilità del conducente del veicolo hanno fatto trovare ulteriori 39 kg di hashish diviso in panetti da circa 100 gr. ciascuno. L’uomo è stato quindi arrestato e per lui è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

Ad ogni modo l’indagato è da ritenere presunto innocente, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.