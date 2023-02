Roma, accende una sigaretta ed esplode la casa: ustionato gravemente un uomo

Un’esplosione improvvisa, poi le fiamme che hanno invaso l’intero appartamento. Sono stati momenti di terrore, quelli che hanno vissuto gli abitanti della palazzina di via Nereto, al civico 18, a Roma, nel pomeriggio di oggi, 4 febbraio, intorno alle ore 16:20.

Per motivi ancora da chiarire, l’abitazione del piano terra ha preso fuoco. A seguito dell’esplosione e del conseguente incendio, l’appartamento è rimasto gravemente danneggiato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra del distaccamento della Rustica(10/A), con al seguito l’autoscala, l’autobotte, il carro autoprotettori, il capoturno e il funzionario di guardia.

Le operazioni di soccorso

I vigili del fuoco, accorsi nella palazzina di tre piani, sono entrati nell’appartamento al piano terra e hanno messo in salvo l’uomo che si trovava all’interno, rimasto intrappolato nell’incendio. Una volta estratto, l’hanno consegnato ai sanitari del 118, che a loro volta hanno provveduto a trasportare l’uomo in ospedale. Al momento è stata fatta evacuare l’intera palazzina per i relativi controlli della struttura. Sul posto Italgas e Polizia di Stato.

I motivi dell’esplosione

Dai primi rilievi pare che nell’appartamento ci sia stata una fuga di gas, di cui i proprietari dell’immobile non si siano accorti. Poi l’uomo, nel pomeriggio, ha tentato di accendersi una sigaretta, facendo scattare l’accendino a gas. Ma, non appena la fiammella è scattata, c’è stata l’esplosione, che ha provocato le ustioni all’uomo. L’uomo è stato trasportato all’ospedale S. Eugenio in codice giallo.