Roma. Accerchiata da due stranieri, un passante la salva: paura per un’anziana

Roma. Accerchiata da due individui, uno dei quali di origini africane mentre l’altro ben vestito e dalla carnagione olivastra. A finire nel mirino dei malviventi un’anziana signora di 89 anni che aveva deciso di fare una passeggiata. Era un giorno di festa, in strada non c’era nessuno, quando l’anziana è stata avvicinata da una coppia le cui intenzioni non lasciavano presagire nulla di buono. Tuttavia, la donna è stata poi salvata dal provvidenziale intervento di un passante che, notando l’accaduto, ha deciso di non restare indifferente. A riportare la notizia il Messaggero.

Il tentato raggiro verso l’anziana

I fatti sono avvenuti lo scorso 25 aprile nel primo pomeriggio, intorno alle 14.30. La protagonista della vicenda aveva deciso di fare una passeggiata su Via Benzoni ma poco dopo è stata avvicinata da una coppia di stranieri che, approfittando della solitudine della signora, stava per far scattare il proprio piano. Tuttavia, gli uomini non avevano fatto i conti con un passante che, notando l’accaduto, si è subito insospettito decidendo di andare a fondo alla vicenda e salvando così l’anziana da un tentato raggiro. D’istinto, l’uomo – 55enne nato e cresciuto nel quartiere della Garbatella – ha fermato l’auto e dopo aver detto a sua moglie, che era li con lui, di chiudersi nell’abitacolo è andato a vedere cose stesse accadendo tra la signora e la coppia di malintenzionati.

L’arrivo dei carabinieri

Nonostante la presenza dell’uomo, la coppia di stranieri continuava a restare vicino l’anziana, fino a quando non si sono allontanati ed anche l’uomo è tornato in auto. Ma il pericolo non è terminato in quanto la coppia si è poi riavvicinata ma a quel punto è passata una pattuglia dei carabinieri, alla quale il 55enne ha spiegato la situazione. I malviventi una volta visti i militari si sono dati alla fuga. In accordo con i carabinieri, l’uomo ha riaccompagnato a casa l’anziana ma non ha lasciato alcun recapito. Tuttavia, quando le figlie sono venute a conoscenza dei fatti non hanno esitato a far partire una ricerca sui gruppi social di quartiere al fine di ritrovare l’uomo che ieri pomeriggio ha poi incontrato la signora.