Roma: accoltellato 19enne in strada

Un ragazzo di soli 19 anni è stato accoltellato ieri sera a Roma. L’aggressione nella zona del Quarticciolo: sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenute le pattuglie dei Carabinieri. Indagini in corso sull’accaduto.

Ancora sangue sulle strade di Roma. Un 19enne di nazionalità tunisina è stato aggredito e raggiunto da una coltellata ad un fianco ieri nella tarda serata nella Capitale. L’aggressione si è consumata nel quartiere del Quarticciolo, che continua così a finire nuovamente al centro della cronaca capitolina: la vittima è stata portata in gravi condizioni in Ospedale e sottoposta ad un delicato intervento chirurgico.

Ragazzo accoltellato al Quarticciolo nella notte

L’allarme è scattato attorno alla mezzanotte, precisamente lungo viale Palmiro Togliatti in corrispondenza del civico 940. A lanciarlo un passante che ha notato il ragazzo accasciato a terra, in una pozza di sangue e privo di coscienza. Immediatamente sono stati attivati i soccorsi e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 unitamente ai Carabinieri della Stazione Alessandrina.

Teatro dell’aggressione la zona dei lotti del quartiere: qui, il 19enne tunisino, per mano di ignoti, è stato aggredito e colpito con una coltellata al fianco. A causa della ferita il ragazzo ha barcollato, per poi crollare in strada. Ancora sconosciute le cause dell’aggressione: e gli investigatori, in tal senso, al momento non escludono alcuna pista.

Quali sono le sue condizioni

Ad ogni modo la vittima è rimasta ferita in modo piuttosto grave. Una volta soccorso, il 19enne è stato trasportato presso il Policlinico Casilino, dove è giunto in codice rosso. Nella notte è stato quindi sottoposto a un delicato intervento chirurgico per l’asportazione della milza, attinta dal fendente. L’intervento, da quanto si apprende, è terminato positivamente intorno alle ore 5 circa di stanotte. Il giovane si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata. Le indagini per fare piena luce sull’accaduto intanto proseguono.