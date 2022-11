Roma, acque del Tevere fuori controllo: senzatetto salvato in extremis dai pompieri

Roma. Momenti di paura per questa mattina per un senzatetto che dormiva sulla banchina del Tevere. A causa del maltempo che ieri ha flagellato la Capitale, le acque del fiume si sono pericolosamente innalzate rendendo necessario l’intervento dei sommozzatori per mettere in salvo il clochard.

L’intervento dei sommozzatori

L’intervento è avvenuto questa mattina intorno alle ore 6.30. Come anticipato, a causa dell’innalzamento del livello del Tevere dovuto alle ingenti piogge, è stato tratto in salvo un senzatetto che dimorava sulla banchina lato Flaminio. In particolare, la squadra 9A, coadiuvata dal nucleo fluviale, dai S.A.F. e dai sommozzatori Sierra1, ha operato per circa un’ora così da condurre il soggetto in luogo sicuro per affidarlo poi ai controlli del 118.