Roma: addio a Sonia Manzi, fondatrice di Baobab Experience

E’ scomparsa Sonia Manzi, tra i fondatori dell’Associazione per i diritti umani Baobab Experience. A darne notizia è stato lo stesso gruppo di attivisti sui propri canali social. “Con Sonia muore un pezzo di Baobab Experience, la comunità di cui è stata fondatrice e a lungo colonna”, si legge sulla pagina Facebook.

In questi minuti stanno arrivando alcuni messaggi di cordoglio per la sua scomparsa.

Scrive ad esempio Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti:

“Con la scomparsa di Sonia Manzi la città di Roma perde un punto di riferimento, sempre in prima linea per i diritti degli ultimi. Tra i fondatori di Baobab Experience, in questi anni, ha difeso e portato avanti la necessità di un altro modello di città, aperta e solidale. Esprimo le mie condoglianze ai suoi cari ed a tutta la comunità di Baobab”.