Roma, addio a Tina, la “micia del quartiere”: è stata sbranata e uccisa da un cane, si cercano testimoni

Dramma a Roma dove una gattina è stata sbranata e uccisa da un cane (con tutta probabilità un pitbull) nel parco di Villa Chigi. Tina, questo il suo nome, non era però un animale “qualunque” dato che lo scorso anno era stata adottata non da un padrone solo, bensì da un intero quartiere. Sì perché fin da quando era stata trovata sono stati in molti i cittadini che si erano presi cura di lei, costruendole perfino una cuccetta.

Qualcuno le portava da mangiare, tanti anonimi benefattori, che lasciavano bustine di umido e crocchette, senza magari neanche firmarsi; alcuni l’accarezzavano semplicemente, altri le portavano coperte per riscaldarsi la notte. Ieri però la sua vita è stata spezzata da un’aggressione di un cane sulla quale si cerca adesso di fare luce.

Gatto ucciso nel parco di Villa Chigi: cosa sappiamo

Al momento infatti sull’episodio restano tanti punti interrogativi e si cercano testimoni per rintracciare il proprietario (o i proprietari). Da ciò che è stato ricostruito sui gruppi social di zona l’aggressione dall’esito mortale per la gattina si sarebbe verificata ieri, domenica 4 marzo, intorno alle 11.30.

Ad assalirla sarebbe stata un pitbull che non le ha lasciato scampo. Inutili infatti i tentativi di soccorso con l’animale che non ha fatto in tempo nemmeno ad arrivare dal veterinario. Da tempo inoltre sono tante le segnalazioni circa la presenza di un cane aggressivo nella zona è non è chiaro se le due cose possano essere collegate o meno.

L’affetto per Tina, tanti i messaggi sui social

Di certo però c’è che l’animale non c’è più. «Ieri mattina, alle 11:20, mentre mangiava, serena e tranquilla, Tina è stata afferrata e sventrata da un molosso. Tina resterà nel nostro cuore, e Tina avrà giustizia. Perché un cane del genere, non so se cattivo o incattivito, non può continuare a girare nel quartiere, libero di attaccare, azzannare e uccidere», si legge in un post.

«Amici del gruppo – scrive un altro utente – con grande dolore devo segnalare che anche oggi a Villa Chigi è purtroppo accaduto un nuovo episodio di aggressione canina. Qualche giorno fa è toccato a un bassottino di un’anziana signora, oggi è stata la volta della gattina del parco, Tina, che è stata orrendamente sbranata da un pitbull, lei che era un essere libero e amato da tutti».