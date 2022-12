Roma, «Adesso ti sparo»: l’aggressione da parte di due minori al campo rom

Roma. Un’aggressione in piena regola con tanto di pistola quella messa in atto da due ragazzi minorenni all’interno del campo nomadi di via di Salone. Dopo la denuncia dei fatti, i militari della Compagnia di Tivoli hanno perquisito l’abitazione dei responsabili che sono poi stati arrestati. Si tratta di due minorenni italiani, rispettivamente di 17 e 15 anni, entrambi domiciliati presso il campo nomadi di via di Salone ed ora gravemente indiziati di ricettazione e detenzione illegale di arma da guerra.

La denuncia e il ritrovamento della pistola

L’individuazione dell’arma è stata possibile grazie alla denuncia presentata da un uomo circa un’aggressione con tanto di minaccia con una pistola avvenuta proprio all’interno del campo nomadi. Alla luce dei fatti, ieri sera i Carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno effettuato una mirata perquisizione all’interno del modulo abitativo che ha permesso di rinvenire e sequestrare l’arma e il relativo munizionamento.

Il sequestro

Ma c’è dell’altro. L’arma è risultata rubata nel 2016 e i militari hanno inoltre recuperato diverse chiavi elettroniche di auto di grossa cilindrata nonché diversi attrezzi utili a scassinare porte. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato, mentre i due minori verranno condotti presso il carcere minorile di Roma a disposizione dell’Autorità Giudiziaria Minorile.