Roma: aggredisce e tenta di rapinare il papà, voleva i soldi per la droga

Aggredisce il padre e tenta di rapinarlo: voleva i soldi per la droga, intervengono i Carabinieri, la vicenda a Roma. Fermato un 38enne.

I Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno arrestato un 38enne, con precedenti, gravemente indiziato dei “reati di maltrattamenti contro familiari e tentata rapina”. A seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 112, i Carabinieri sono intervenuti nella zona di Tor Vergata. Qui, poco prima, l’uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica, al culmine di una lite scaturita per futili motivi e connessa a pretese economiche per acquistare la droga, aveva aggredito il padre convivente, di 65 anni.

L’arresto

Il 38enne, secondo quanto ricostruito, ha tentato di sottrargli il portafoglio ma non ci è riuscito grazie al tempestivo intervento dei militari. La vittima, che non ha riportato lesioni fortunatamente, al termine dell’intervento ha formalizzato la denuncia – querela nei confronti del figlio, il quale, al termine delle attività di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso il carcere Regina Coeli. Al termine dell’udienza, l’arresto è stato convalidato e il Tribunale di Roma ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere.