Roma, aggredito durante la serata al Piper: “Volevano la collanina d’oro”, in tre fermati della Polizia

Aveva deciso di trascorrere una serata nella famosa discoteca Piper di Roma ma all’improvviso è stato avvicinato e minacciato. Tre le persone fermate dalla Polizia ma almeno altre due sarebbero riuscite a fuggire. Il fatto.

Avvicinato e minacciato per via della collanina d’oro che indossava. Disavventura per un giovane che nella notte tra venerdì e sabato, mentre stava trascorrendo la serata presso lo storico Piper Club di Roma, il locale situato in Via Tagliamento, a metà strada tra i Parioli e il quartiere Trieste, è rimasto vittima di un’aggressione a scopo di rapina.

Il giovane sarebbe stato accerchiato mentre si trovava all’interno del locale e avrebbe poi avvertito la sicurezza facendo scattare le ricerche degli autori. Tre le persone fermate dalla Polizia nei minuti successivi, mentre altre due sarebbero riuscite a dileguarsi.

Piper a Roma, tre fermati per la tentata rapina

Dopo l’allarme lanciato dalla vittima, secondo la ricostruzione fornita stamani da Il Messaggero, il personale di sicurezza si è subito attivato individuando, grazie alle telecamere presenti, i responsabili dell’aggressione, almeno cinque individui, tutti sulla ventina. Non solo. Sarebbe stato ricostruito anche il momento in cui il gruppo, forse avvalendosi di un’arma da taglio non ben visibile nei fotogrammi a causa della poca luce, avrebbe minacciato il ragazzo con l’obiettivo di portargli via la collana prima di riprendere la serata come se nulla fosse.

Come confermato dagli investigatori alla Redazione de Il Corriere della Città tre di loro sono stati bloccati e riconosciuti come possibili autori del fatto. A seguire il caso sono stati gli agenti del reparto Volanti, intervenuti – erano circa le 3.00 del 27 aprile – insieme ai colleghi dei Commissariati Salario e Fidene a seguito della chiamata al 112. Recuperata la collanina mentre il legittimo proprietario, da quanto si apprende, avrebbe deciso di non denunciare gli aggressori. Lasciandoli, di fatto, impuniti.