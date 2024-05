Roma, aggressione in un video: gli sferra un cazzotto e lo lascia a terra con frattura cranica

Un’aggressione senza alcun motivo apparente e tutto filmato dalla videocamere di sorveglianza che si trovavano in zona. Un uomo un 41enne, nel tardo pomeriggio di ieri ha raggiunto nei pressi della stazione ferroviaria di Termini e precisamente in via Gioberti, un altro uomo. Quest’ultimo a freddo e senza alcun motivo apparente ha sferrato al primo un cazzotto facendolo cadere a terra, poi è andato via come se nulla fosse successo.

Fatti ripresi dalle telecamere di sorveglianza di zona

Una veloce sequenza di fatti immortalata dalle telecamere delle quali hanno preso attenta visione gli uomini del Commissariato Viminale. Ancora ignote le motivazioni dell’aggressione che hanno provocato conseguenze più serie alla vittima. I video riprendono i due protagonisti della vicenda in uno scambio di battute che è terminato con l’aggressione.

Il ferito è stato trasportato in ospedale in codice rosso

Il 41enne, gravemente ferito, è stato trasportato all’ospedale Umberto I in codice rosso con varie conseguenze, ma prima tra tutte una frattura delle ossa craniche. Ad intervenire prontamente sul posto nell’immediatezza dei fatti sono stati gli agenti del Commissariato Celio, anche se le attività investigative sono affidate ai colleghi del Commissariato Viminale che dovranno cercare delle risposte in merito a quanto avvenuto.