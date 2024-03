Roma, ai domiciliari per tentato omicidio evade e si schianta con l’auto contro un palo della luce

Evade dai domiciliari e si schianta contro un palo dell’illuminazione pubblica. È successo la scorsa notte che, in viale dell’Umanesimo, all’intersezione con via Cristoforo Colombo, un automobilista romano di 47 anni, alla guida della propria autovettura ha impattato contro un palo della luce.

L’uomo ha subito conseguenze più serie a seguito dell’incidente e pertanto è stato poi trasportato in codice rosso, seppure non sembra versi in pericolo di vita, dal personale del 118 presso l’Ospedale Sant’Eugenio, dove è stato ricoverato per ricevere le cure necessarie.

L’intervento dei Carabinieri

Sul posto è intervenuta, nell’immediatezza dei fatti, una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che ha regolato il traffico, in attesa dell’arrivo degli agenti della Polizia di Roma Capitale incaricati di svolgere i rilievi utili a stabilire quale sia stata l’esatta dinamica del sinistro.

Le indagini dei militari sul 47enne

Ma a seguire sono state svolte indagini più specifiche sul 47enne. Nel corso degli accertamenti, i Carabinieri hanno scoperto che l’uomo coinvolto nell’incidente era evaso dagli arresti domiciliari, e si trovava fuori dagli orari dei permessi che gli erano stati concessi.

L’uomo era evaso dai domiciliari dove si trovava per un tentato omicidio

I militari sono risaliti anche alle cause che hanno indotto la magistratura ad emettere misura restrittiva ai domiciliari nei confronti del 47enne. Si tratta di provvedimento che era arrivato al termine di un procedimento giudiziario nel quale, lo scorso 31 marzo 2023, il magistrato del Tribunale di sorveglianza di Roma aveva disposto la misura della detenzione domiciliare per una condanna a 7 anni a causa del reato di tentato omicidio, commesso nel 2018. Per l’uomo, dopo le cure, è scattato l’arresto con l’accusa di evasione.