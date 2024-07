Roma, “Aiuto, mi sta rapinando”: baby-borseggiatore fermato dai Carabinieri

Tenta di rapinare un 62enne, ma viene fermato e arrestato dai Carabinieri. Protagonista un giovanissimo malvivente arrestato dai Carabinieri del Nucleo Scalo Termini. Il 16enne di nazionalità algerina, senza fissa dimora, era un volto già noto alle forze dell’ordine, e stavolta gravemente indiziato del reato di tentata rapina aggravata e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Il minorenne, in via Marsala, nei pressi della Stazione Termini è stato bloccato da due Carabinieri del Nucleo Scalo Termini, liberi dal servizio e appena giunti al reparto, dopo il periodo formativo alle scuole allievi Carabinieri.

Le urla della vittima hanno richiamato l’attenzione dei militari

Sono state le urla di un 62enne che stava cercando di difendere il proprio borsello da un tentativo di furto da parte di un 16enne algerino ad attirare l’attenzione dei due militari che vista la scena si sono subito precipitati per bloccare il giovane.

Il tentativo di fuga del 16enne

Accortosi della presenza dei Carabinieri in borghese, ha spinto l’uomo lasciando il borsello e si è dato alla fuga ma, dopo un breve inseguimento a piedi i militari sono riusciti a fermarlo e a richiedere l’ausilio di una pattuglia. Raccolta la denuncia della vittima, i Carabinieri hanno accompagnato il minore in presso il Centro di Prima accoglienza di Roma, di via Virginia Agnelli.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui l’indagato deve considerarsi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.