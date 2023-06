Roma, «Aiuto, mi stanno derubando»: turista nel mirino di una coppia di nomadi

Pensava di passare inosservate e di farla franca ma così non è stato. Al centro della vicenda due ragazze nomadi che hanno pensato bene di mettere a segno un colpo ai danni di una turista statunitense. Quest’ultima, tuttavia, non ha perso la lucidità e, anche grazie all’aiuto di un cameriere, è riuscita a bloccare le malviventi. Fatto scattare l’allarme, sul posto sono poi giunti i carabinieri che le hanno arrestate ed ora le ragazze dovranno rispondere del di furto aggravato in concorso.

Roma, turisti sotto scacco dei ladri: arrestate dai carabinieri 11 persone

Il tentato furto e l’arresto delle 2 nomadi

Un vero e proprio parapiglia quello che ha avuto luogo davanti ad un bar di via della Conciliazione, a Roma. Tante le chiamate effettuate al 112, a seguito delle quali è poi giunta una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. Come anticipato, al centro della vicenda due ragazze nomadi che poco prima erano state bloccate da un cameriere e da una turista statunitense. È proprio nei riguardi di quest’ultima che le donne, approfittando di un momento di distrazione, hanno deciso di mettere a segno il colpo, provando a sottrarle due buste nella sua borsa e contenenti migliaia di euro e dollari Usa. Ma le cose non sono andare secondo i loro piani ed una volta accorsi, i Carabinieri hanno arrestato e portato via le due ragazze, nonché recuperato la refurtiva che è stata riconsegnata alla vittima. Come detto, le due arrestate dovranno rispondere di furto aggravato in concorso.

Turisti preda dei ladri

Purtroppo, non è la prima volta che i turisti vengono presi di mira dai ladri. Infatti, quest’ultimi, spesso e volentieri finiscono nel mirino dei malviventi che approfittando del clima rilassato mettono a segno il colpo, sottraendo ai malcapitati qualsiasi cosa gli capiti a tiro. Al fine di prevenire il ripetersi di simili reati, le forze dell’ordine mettono periodicamente in atto una serie di capillari controlli e solamente ieri sono state diverse le persone arrestate e che a seguito di furti, consumati in varie zone della città. Ad esempio, in viale Gobetti i Carabinieri della Stazione di Roma Prenestina hanno arrestato un cittadino della Georgia, di 27 anni, gravemente indiziato di avere asportato il telefono cellulare dalle mani di una donna molisana in visita a Roma. Il telefono è stato recuperato e riconsegnato alla vittima mentre l’uomo è stato trattenuto in caserma. Invece, in via Piazza Metronia i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un cittadino cubano di 37 anni, visto uscire da un ristorante con due borse di proprietà di due turiste. Dopo essersene accorte le due donne hanno dato l’allarme al 112 ed è nato un inseguimento. Poco dopo è intervenuta un’autoradio dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile che ha bloccato è arrestato il fuggitivo. Le due borse sono state recuperate e restituite.