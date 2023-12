Roma, alcol a minorenni e apertura oltre l’orario consentito: il Questore chiude un bar a Trastevere

I controlli della Polizia sulla movida sono costanti per tutelare la salute dei più giovani ed evitare che si registrino problemi nel corso delle serate romane, Particolare attenzione viene rivolta alle zone maggiormente frequentate e tra le altre, Trastevere che nel tempo è stato vittima di vari episodi di mala-movida che hanno indotto anche i residenti a chiedere maggiori controlli.

Chiuso un locale in piazza San Cosimato a Trastevere

È stata la Polizia nella serata di ieri a intervenire in piazza San Cosimato nel caratteristico quartiere romano, per chiudere un locale a causa di violazioni all’articolo 100 del Tulps che prevede una serie di inosservanze alle disposizioni in materia di pubblici esercizi, così come emanate dal sindaco. A preoccupare in particolare è la vendita ai minori di alcol.

Le irregolarità riscontrate hanno portato alla sospensione dell’attività

E tra le irregolarità riscontrate nel noto locale di Trastevere, proprio la vendita di alcolici a ragazzi minori di età oltre all’apertura oltre l’orario consentito. La Polizia amministrativa nel pomeriggio di ieri ha proceduto alla notifica del provvedimento. Il famoso bar resterà, pertanto, chiuso per quindici giorni e a conferma del provvedimenti gli agenti intervenuti hanno affisso un cartello sul quale c’è scritto: ‘Chiuso per provvedimento del signor Questore’. Mentre proseguiranno anche nei prossimi giorni i controlli da parte della Polizia di Stato per verificare il rispetto delle disposizioni imposte in materia di vendita di alcolici e rispetto dell’orario di chiusura.

L’impegno costante delle forze dell’ordine a tutela dei giovani frequentatori della movida

Si tratta di un’attenzione particolare che le forze dell’ordine rivolgono sia per salvaguardare la salute dei più giovani frequentatori dei locali della movida romana, sia i residenti dei quartieri nei quali sono presenti luoghi di ritrovo aperti al pubblico anche nelle ore notturne.