Roma, alimenti mal conservati e carenze igieniche: 2.500 euro di multa a un bar

Controlli nei quartieri Quadraro e Tuscolano, da parte dei Carabinieri della Stazione di Roma Quadraro con il supporto di altre pattuglie della Compagnia di Roma Casilina, quelli del N.A.S. di Roma e dei Carabinieri del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno portato a comminare una multa salata al titolare di un bar e a due denunce, oltre a numerose sanzioni per violazioni al Codice della strada, per un importo complessivo di 6mila euro.

Due persone denunciate

Nel dettaglio, un 55enne georgiano, con precedenti, è stato denunciato dai Carabinieri, per l’inosservanza di un provvedimento emesso dall’autorità, poiché inottemperante al decreto di espulsione dal territorio nazionale di cui è destinatario. Mentre un cittadino di 20 anni, originario di Napoli, ma domiciliato a Roma è stato denunciato dai militari, poiché sorpreso subito dopo aver sottratto capi di abbigliamento da un esercizio commerciale.

Le irregolarità riscontrate in un bar

In via dei Sulpici, i Carabinieri hanno contestato al titolare di un bar, la violazione amministrativa per l’irregolarità in materia igienico sanitaria relative alla produzione e alla conservazione degli alimenti e per la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo nella gestione degli alimenti, sanzionandolo con una multa di 2.500 euro.

Controlli sulla viabilità e il rispetto del Codice della strada

I Carabinieri al Quadraro e al Tuscolano hanno svolto una intensa attività di controllo sulla viabilità e nel corso di questi accertamenti hanno identificato 220 persone, eseguito verifiche su 95 veicoli, e ispezionato 4 esercizi pubblici.