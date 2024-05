Roma: allarme bomba alla Sapienza

Allarme bomba presso la facoltà di Sociologia de La Sapienza a Roma. Sul posto le unità speciali degli artificieri della Polizia di Stato. Tutti gli aggiornamenti.

Allarme bomba in questi minuti presso la facoltà di Sociologia dell’università La Sapienza, situata in Via Salaria 113 a Roma. Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia di Stato, gli artificieri, e le unità cinofile. Studenti, professori e altro personale sono stati fatti uscire dall’edificio che ospita il Coris, il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale. In questo stabile sono presenti infatti anche, tra le altre, le facoltà di Comunicazione.

Allarme bomba in Via Salaria, gli aggiornamenti in tempo reale

In questo momento, secondo quanto appreso dalla nostra Redazione, sono ancora in corso le ricerche del presunto materiale esplosivo che non sarebbe stato ancora individuato. A far scattare l’allarme sarebbe stata una telefonata anonima alla Questura partita attorno alle 10.00 di oggi, giovedì 9 maggio 2024, che ha fatto scattare il protocollo previsto in casi del genere. Sul posto, nell’edificio che ospita una delle sedi distaccate dell’Università La Sapienza, a due passi da Piazza Fiume, sono arrivati in poco tempo agenti e mezzi della Polizia di Stato.

