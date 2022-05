Roma, allarme in una scuola: trovato serpente nel giardino

Roma, serpente nel cortile di una scuola. Dopo il pericolosissimo esemplare di tartaruga azzannatrice trovato all’interno di un condominio, questa volta a destare non poca preoccupazione è un rettile ritrovato nel cortile dell’Istituto comprensivo Guglielmo Parravicini, in zona Torrino-Moastacciano.

Serpente trovato nel cortile di una scuola

L’insolito ritrovamento è avvenuto qualche giorno e stando alle indagini effettuate dalla Lipu, si tratterebbe di un esemplare innocuo e molto comune, un biacco. La presenza dell’ animale che si nutre di topi e ratti, non è ovviamente passata inosservata ai genitori degli alluni che, comprensibilmente, non l’hanno vista di buon occhio dai genitori degli alunni.

Per evitare il ripetersi di simili episodi occorre mantenere pulita l’area così da non creare un habitat favorevole all’animale ed evitando al contempo che ne arrivino degli altri. In questo modo, il serpente si allontanerà spontaneamente dalla zona e non entrerà in contatto con i bambini.

Il commento del consigliere Santori

Purtroppo non è la prima volta che si verificano episodi del genere. Il merito si è espresso anche il consigliere comunale Fabrizio Santori: ‘Dopo i topi in palestra, nell’ IC Pallavicini, un serpente strisciava libero nel giardino’, denunciando inoltre l’incuria che caratterizza l’area e paragonando la Capitale ad un zoo a cielo aperto: ‘È proprio a causa dello stato di abbandono in cui questo versa, che come in altre zone, Roma sta diventando uno zoo a cielo aperto’.

Appare pertanto chiaro che per evitare altri, spiacevoli incontri, è essenziale mantenere costantemente pulita l’area.