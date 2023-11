Roma, ancora più bella e magica nel periodo natalizio: i luoghi da non perdere

Roma nel periodo natalizio: ecco quali sono tutti i luoghi da non perdere per vivere la magia del Natale nella Capitale.

Roma è una città magica, con i suoi luoghi iconici che entrano subito nel cuore, e affascina con i suoi scorci suggestivi, i monumenti e le piazze storiche.

Durante il periodo natalizio, tutto questo si amplifica, con la magia del Natale che avvolge la Capitale, le luci colorate, gli addobbi e gli alberi decorati in ogni angolo. Roma durante le feste natalizie ci avvolge con la sua bellezza ammaliante, e ci coinvolge con mercatini di Natale dove trovare pensierini e souvenir.

Ecco perché vedere Roma in questo periodo dell’anno è assolutamente d’obbligo. Andiamo quindi a vedere quali sono i luoghi da non perdere per vivere la magia del Natale in questa splendida città.

Roma nel periodo natalizio, i luoghi da vedere

Tra tutti i luoghi da vedere nel periodo natalizio, non possiamo non segnalare Piazza Navona, luogo natalizio per eccellenza, amatissimo dai romani. La bellissima piazza storica infatti, da anni è il luogo da vedere durante l’epifania, quando troverete la befana pronta a donare caramelle ai bambini, ma non solo.

Un bellissimo mercatino di Natale è presente per tutto il periodo natalizio, e fino al 6 gennaio, come anche giostre, artisti di strada e un grande albero di Natale con presepe.

Se cercate poi un altro luogo dove fare tante attività e respirare l’atmosfera natalizia, allora la mostra Christmas World è quello che fa per voi, all’Auditorium Parco della Musica. Qui troverete un bellissimo mercatino, ma anche tanti eventi e attività dedicate ad adulti e bambini.

Un altro bellissimo mercatino si trova poi ad esempio anche a Piazza Risorgimento, vicino la Basilica di San Pietro e i Musei Vaticani. Un mercatino incantevole, con tanti oggetti dedicati alle feste natalizie da regalare e tenere come ricordo.

Altri luoghi da non perdere nella Capitale in questo magico periodo

La lista dei luoghi da visitare a Roma nel periodo natalizio non finisce qui. Sono tanti infatti i mercatini natalizi che possiamo trovare in giro per la città, pronti a farci vivere un’atmosfera magica.

Ad esempio, il Mercato Monti vicino al Colosseo, uno dei mercati più frequentati della città, dove nel periodo natalizio potrete trovare souvenir unici; oppure il mercato di Piazza di Spagna, un mercatino storico della città dove acquistare tanti souvenir natalizi dal 1° dicembre e fino al 6 gennaio.

Un altro mercatino si trova poi a Piazza Mazzini, dedicato per lo più ad oggetti di antiquariato e vintage; oppure potete visitare il mercato giapponese vicino alla fermata della metro C Malatesta, della durata di due giorni, durante i quali potrete assistere anche a tanti spettacoli e partecipare ai laboratori organizzati.