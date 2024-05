Roma, ancora un blitz di Ultima generazione: vernice nera sul ministero del Lavoro

Si susseguono con una frequenza quasi quotidiana i blitz degli attivisti di Ultima Generazione che stamattina alle 10 e 30 hanno raggiunto via Veneto per imbrattare con vernice nera il muro del ministero del Lavoro.

Il promemoria alla ministra del Lavoro

Hanno definito il loro gesto gli attivisti come ‘un’azione di disobbedienza civile nonviolenta’ per lasciare un promemoria per la Ministra del Lavoro Maria Elvira Calderone. ‘I cittadini hanno spruzzato di nero (con del carbone vegetale) la facciata del ministero ed esposto delle locandine che riportano i dati delle morti e degli infortuni sul lavoro del 2023: 560 mila infortuni sul lavoro e 1041 morti. Questo significa che – dicono gli attivisti – oggi stesso due persone moriranno sul posto di lavoro e il numero è destinato ad aumentare con l’arrivo dello stress di calore questa estate. Questi numeri nascondono persone reali e ci rifiutiamo di rimanere in silenzio davanti a una tale ingiustizia’.

La Polizia è corsa sul posto per verificare quanto sta succedendo e riportare la calma in zona qualora fosse necessario. La manifestazione arriva a due giorni da quella al ministero della Giustizia, dove avevano attaccato striscioni e spruzzato vernice nera.

Diversi gli episodi nell’ultimo periodo

Ma non solo i Palazzi istituzionali sono presi di mira da Ultima Generazione che tra i suoi blitz conta, pochi giorni fa, anche quello agli Internazionali di tennis e ai negozi griffati di via Condotti in centro. Una serie di episodi che provocano, ormai, grande risentimento anche da parte dei cittadini che spesso si trovano involontariamente coinvolti.

Gli inquirenti sono al lavoro e non si esclude che, come nell’ultima protesta, vengano presi provvedimenti nei confronti dei partecipanti.