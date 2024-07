Roma, ancora un incidente mortale: scontro auto-moto, deceduto il centauro

Grave incidente nella zona di Tragliatella Campitello a Roma ieri sera, morto uno scooterista a seguito di uno schianto contro una macchina. E’ il terzo morto in due giorni nella Capitale. Ieri altre tre persone sono decedute a Latina. Si allunga l’elenco delle vittime della strada nel Lazio.

Ancora un morto, l’ennesimo, sulle strade di Roma. Le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute nella serata di ieri, domenica 14 luglio 2024, in prossimità del civico 990 di via del Casale di Sant’Angelo, nella zona Tragliatella Campitello, a Roma, per un grave incidente avvenuto intorno alle ore 21.00. Coinvolti due mezzi: si tratta di una Peugeot 206 e di un motociclo Yamaha X-Max.

Incidente mortale a Roma: la vittima aveva 53 anni

Nell’impatto, piuttosto violento, il conducente dello scooter, un uomo italiano di 53 anni, è deceduto sul colpo. Rimasta ferita anche la conducente della Peugeot: si tratta di una donna di nazionalità macedone di 32 anni, trasportata presso l’Aurelia Hospital e per la quale sono stati richiesti gli accertamenti di rito. Sull’esatta dinamica del sinistro sono in corso le indagini da parte degli agenti del XV Gruppo Cassia, intervenuti per i rilevi. Entrambi i mezzi coinvolti nel sinistro sono stati posti sotto sequestro dai caschi bianchi.

Weekend nero nella Capitale: tre vittime in due giorni. Altri tre morti a Latina

Quello che si è appena concluso è stato un weekend davvero nerissimo sul fronte degli incidenti stradali a Roma. Sabato sono state due le vittime: Sebastiano Schillaci, l’infermiere falciato e ucciso alla fermata del bus, ma anche Davide Patacchiola, ovvero il 29enne morto dopo essersi schiantato contro la rotatoria di Piazzale Del Caravaggio. Ieri sera, infine, altre tre persone sono decedute a seguito di un terribile scontro frontale avvenuto tra due moto in questo caso in provincia di Latina, sulla strada che collega Cori a Giulianello: di queste due erano poco più che adolescenti.