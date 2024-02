Non c’è pace per la scuola Enrico Toti al Pigneto, ormai divenuta meta abituale dei vandali (ma non è l’unico caso a Roma). Ieri sera in cinque, tutti minorenni, hanno provato a re-introdursi nello stabile: ma sono stati sorpresi dai Carabinieri.

Dopo l’ultimo caso di fine gennaio i vandali sono tornati in azione. O meglio, ci hanno soltanto provato perché stavolta a fermarli ci hanno pensato i Carabinieri. Siamo al Pigneto: la scuola è la primaria Enrico Toti, che fa parte dell’IC Alberto Manzi, situata al civico 104 dell’omonima via principale del quartiere. Da qualche tempo lo stabile è finito al centro di una serie di atti vandalici che hanno scatenato numerose polemiche in zona e non solo. E ieri sera è andato in scena l’ennesimo episodio.

Chi sono i ragazzini fermati dai Carabinieri

Il gruppetto, composto da 5 minori italiani, di età’ compresa tra i 13 ed i 15 anni, è stato sorpreso mentre tentata di accedere all’interno della scuola scavalcando la recinzione esterna. La segnalazione è scattata intorno alle 23.00 di ieri, sabato 3 febbraio 2024, proprio durante un servizio mirato delle forze dell’ordine finalizzato a prevenire ulteriori danneggiamenti all’interno della scuola.

Detto, fatto insomma. I cinque, come emerso dai successivi accertamenti, sono tutti giovanissimi del quartiere Pigneto ad eccezione di uno; e peraltro sono risultati essere anche ex studenti della scuola elementare che ha sede in quello stabile. Al termine dell’identificazione tutti sono stati riaffidati ai genitori e segnalati alla Procura della Repubblica per i Minorenni, ad eccezione di uno di essi non imputabile essendo tredicenne. Ad eseguire l’intervento i Carabinieri della Stazione di Roma Torpignattara.