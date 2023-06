Roma, «Andate via o vi ammazzo»: minacce al 118, poi distrugge a martellate l’ambulanza

Roma. Ha sentito urlare un uomo dalla strada e così ha fatto scattare l’allarme. Nel giro di poco, a giungere sul posto il personale sanitario che, tuttavia, se l’è vista brutta. Al centro della vicenda un uomo che ha dapprima minacciato il personale del 118 e poi, non pago, ha rotto con un martello il parabrezza dell’ambulanza intervenuta. Momenti davvero concitati e tesi quelli vissuti dal personale sanitario. Fortunatamente i malcapitati sono rimasti illesi anche se la paura è stata tanta.

«Ora vi ammazzo!»: prima la fuga, poi l’aggressione agli infermieri con l’asta per le flebo

Le urla in strada e la segnalazione al 118

I fatti sono avvenuti sabato pomeriggio in via delle Vigne. Tutto ha avuto inizia dalla segnalazione di una signora che, come anticipato, udendo delle urla ha fatto scattare l’allarme. Arrivato sul posto il personale del 118 non ha trovato nessuno e un’operatrice ha poi contattato la signora riuscendo, infine, a capire da dove provenissero le urla da lei udite poco prima. Avvicinatasi al civico in questione, il personale sanitario decide di aspettare l’arrivo della polizia ma nell’attesa le cose prendono una piega diversa.

Le minacce e l’ambulanza presa a martellate

L’uomo che urlava ha cominciato ad inveire contro il 118 ma non solo. Sputi e minacce non si fanno attendere. Nemmeno il tempo di girarsi ed ecco che l’uomo rincorre i sanitari con un martello. Attimi concitati per gli operatori che fanno giusto in tempo a salire sul mezzo di soccorso che l’esagitato ne colpisce il parabrezza, lo rompe e poi – in un’escalation di rabbia e di violenza che sembrava non avere fine – continua con il vetro del alto passeggero dove si trovava un’operatrice.

L’arrivo della polizia

A questo punto il personale sanitario è riuscito a scappare mettendosi in salvo. A bloccare l’uomo- sulla cinquantina e che era sottoposto a cure psichiatriche – gli agenti di polizia giunti sul posto, intorno alle 15, a seguito della chiamata da parte del 118. Bloccato, l’uomo è stato identificato e con l’ausilio di una seconda ambulanza condotto in ospedale.