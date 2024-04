Anziani nel mirino dei truffatori a Roma, un finto operatore del Comune è riuscito a raggirare un’anziana donna. Con una scusa è riuscito ad entrare nell’abitazione dopodiché le ha portato via diversi oggetti in oro. Il trucco utilizzato.

Soggetti fragili e per questo più vulnerabili ai malviventi. L’ennesima truffa ai danni degli anziani è andata in scena nuovamente a Roma, dove il fenomeno è particolarmente diffuso: vittima un’anziana signora che, fidandosi di un finto operatore comunale, si è vista portare via l’oro che aveva in casa. A raccontare tutto alla Polizia è stato il figlio dando così via alle indagini. Ma andiamo con ordine.

Giovane truffatore si finge impiegato di banca: compiuto raggiro da 10mila euro (ilcorrieredellacitta.com)

La truffa del finto operatore comunale a Roma

Vediamo intanto come ha agito il malvivente nella speranza che le modalità siano da monito per i lettori, alimentando il passa parola soprattutto per mettere in guardia i nostri affetti. Ebbene, l’episodio in particolare risale allo scorso 12 marzo, quando gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in Via Degli Olivi, zona Centocelle, per una segnalazione di un furto consumato.

Una volta sul posto i poliziotti hanno trovato un uomo, ovvero il figlio della donna caduta nella truffa, che gli ha raccontato quanto accaduto. L’anziana, nel fare rientro a casa, era stata avvicinata da un soggetto che, fingendosi operatore del Comune di Roma, si era introdotto nell’abitazione con la scusa di dover usufruire dei servizi igienici e di dover bere.

La nuova truffa del telefonino a Roma: “Me lo devi ripagare | Come agiscono i truffatori (ilcorrieredellacitta.com)

Il bottino

A quel punto, approfittando della buona fede dell’anziana e della sua distrazione, si è quindi velocemente recato in camera da letto iniziando a rovistare in un portagioie per poi asportare alcuni monili in oro. La donna ha cominciato a urlare per farlo desistere ma lo stesso l’ha spintonata dandosi alla fuga.

La truffa della polverina miracolosa: portati via più di 15mila euro ad un’anziana (ilcorrieredellacitta.com)

Arrestato truffatore a Roma

I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno rintracciato il 52enne presso la propria abitazione e lo hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto perché gravemente indiziato del reato di rapina impropria. L’uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale di Regina Coeli e il fermo è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.