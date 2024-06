Roma, anziana travolta da una betoniera: è grave

Gravissimo incidente nella mattinata a Roma. Una betoniera ha travolto un’anziana: è in gravi condizioni. Il sinistro in Viale Somalia, nel quartiere Africano. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

Non si è accorto della presenza in strada dell’anziana signora e l’ha centrata in pieno. Dramma stamani, giovedì 20 giugno 2024, a Roma teatro dell’ennesimo incidente stradale grave. La donna, di 74 anni, è stata portata d’urgenza in Ospedale al Policlinico Umberto I dove è giunta in codice rosso.

Investimento in Viale Somalia oggi a Roma

Secondo le prime informazioni disponibili la 74enne si trovava all’altezza del civico 39 di Viale Somalia (zona Trieste-Parioli, quartiere Africano) quando improvvisamente è stata travolta dalla betoniera. Il sinistro è avvenuto quando erano da poco passate le 10.30: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 unitamente alle pattuglie della Polizia Locale del II Gruppo Parioli. Alla guida del mezzo pesante, in quel momento senza carico, c’era un uomo di 64 anni, rimasto a sua volta ferito nell’incidente. Portato anche lui al Pronto Soccorso (al Villa San Pietro, ndr), è stato refertato in questo caso in codice giallo.

I rilievi

Adesso si cerca di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente anche attraverso possibili testimonianze. Da capire se la betoniera, modello Iveco, fosse in fase di manovra oppure in transito lungo la strada. Attesi chiaramente ulteriori aggiornamenti circa le condizioni dell’anziana investita. Disagi e ripercussioni si sono registrati in zona a seguito del sinistro.