Roma, appartamenti occupati e allacci abusivi: 9 denunce tra Ostia, Fiumicino e Tor Bella Monaca

I Carabinieri dei Gruppi di Roma, Ostia e Frascati sono entrati in azione nei territori di San Basilio, Fiumicino e Tor Bella Monaca. I militari hanno scoperto l’occupazione abusiva di 7 appartamenti, e denunciato a piede libero, complessivamente, 9 persone per furto aggravato. All’operazione hanno partecipato anche i funzionari dell’ufficio A.T.E.R. e il personale tecnico delle società ACEA, ACEA ATO-2 e ARETI S.p.a.

Controlli a Tor Bella Monaca

A Tor Bella Monaca sono stati deferiti un cittadino marocchino di 44 anni incensurato e 4 romani – 2 uomini e 2 donne – tutti con precedenti, sorpresi in alcuni appartamenti di via Santa Rita da Cascia nei quali son stati accertati allacci abusivi alla rete elettrica. Per lo stesso motivo, nella vicina via Giovanni Battista Scozza, sono state denunciate altre due donne, anche loro con precedenti.

Controlli a Ostia e Fiumicino

Al Lido di Ostia, i Carabinieri hanno denunciato a piede libero una donna di origini campane, sempre per furto aggravato di energia elettrica.

Lo stesso addebito è stato mosso anche nei confronti di una ragazza romana residente a Fiumicino: in quest’ultimo appartamento, inoltre, i Carabinieri hanno sorpreso un 32enne romano, ospitato dalla ragazza nell’appartamento, che aveva la disponibilità di oltre 600 g. di hashish e 30 g. di cocaina. Per lui è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga è stata sequestrata, mentre il personale tecnico ha immediatamente rimosso gli allacci abusivi e ripristinato gli impianti originari.