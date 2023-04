Roma Appia Run domenica 16 aprile 2023: orario, percorso e strade chiuse

Si torna a correre a Roma. Nella Capitale, infatti, domenica 16 aprile è prevista la Roma Appia Run, che prenderà il via alle 9 da via delle Terme di Caracalla e arriverà allo Stadio Nando Martellini. Questa, d’altra parte, resta una delle gare più affascinanti del running capitolino. E, come ha spiegato l’ideatore e l’organizzatore Roberto De Benedittis in una nota sul sito ufficiale, sono già passati 25 anni dalla prima volta: “Calcolando che io ne ho 59, si può dire che ho convissuto con questa meravigliosa creatura per quasi metà della mia vita. Un’emozione particolare per un progetto nato da un’idea che risale più o meno al 1998. Da allora, grazie a quella prima visione, abbiamo dato vita a un’esperienza straordinaria. Oggi possiamo dire con orgoglio che abbiamo portato a correre sulla meravigliosa via Appia oltre 100.000 atleti in tutti questi anni. Molti dei quali sono tornati e continuano a tornare, alcuni addirittura hanno corso la Roma Appia Run per più di 10 edizioni. Se non è un atto d’amore questo”.

A che ora inizia l’Appia Run domenica 16 aprile 2023

Tra le 9 e le 11.45 di domenica 16 aprile, quindi, si correrà la ventiquattresima edizione dell’Appia Run, manifestazione podistica dedicata alla “Regina delle strade”, ovvero l’Appia Antica. Partenza e arrivo saranno alle Terme di Caracalla. È prevista una gara competitiva sulla distanza di 13 chilometri (partenza ore 9 ) e una corsa amatoriale di 5 km (il via sarà alle 9,30).

CLICCA QUI TUTTE LE INFO SUL PERCORSO

Come cambia la viabilità, bus deviati e strade chiuse

Un evento atteso che, inevitabilmente, avrà conseguenze sulla viabilità. Come si legge sul sito di Roma Mobilità, oltre all’Appia Antica e a viale delle Terme di Caracalla, le altre strade coinvolte dalla manifestazione saranno:

via di Porta San Sebastiano,

viale delle Mura Latine,

via di Cecilia Metella,

via Appia Pignatelli,

via della Caffarella,

via di Porta Ardeatina,

un tratto di Colombo,

via Cilicia,

viale Marco Polo,

via Odoardo Beccari,

via Guerrieri,

viale Giotto e viale Guido Baccelli.

Le chiusure scatteranno alle 7 e ci sarà lo stop alla circolazione sulla corsia centrale di viale delle Terme di Caracalla. Per quel che riguarda il trasporto pubblico, durante la gara saranno deviate le linee Atac 30, 118, 160, 628 e 715. Qui il dettaglio delle deviazioni. Per le linee 671, 714 e 792 possibili rallentamenti tra le 9 e le 9,30, ovvero al passaggio dei podisti tra Caracalla e piazzale Numa Pompilio. Deviazione, infine, per la linea di Roma Tpl 218.