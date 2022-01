Roma, apre la finestra e si lancia di sotto: morta 30enne

Ancora un suicidio a Roma, dove ieri mattina una ragazza di appena 30 anni si è tolta la vita lanciandosi dalla finestra della sua abitazione in viale Santa Rita da Cascia, al civico 20, alle Torri di San Basilio. La giovane si è buttata nel vuoto e, dopo un volo di oltre 10 metri, per lei non c’è stato scampo.

Roma, si lancia dalla finestra: morta ragazza a San Basilio

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che, nonostante i tentativi di soccorso, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della ragazza. Non si sa se abbia lasciato un biglietto per spiegare i motivi del suo gesto. Sul posto sono arrivati i carabinieri di San Basilio, con i colleghi della scientifica. Non appena appurato che si trattava di un suicidio, la salma della giovane donna è stata riconsegnata ai familiari per poter consentire il rito funebre.

Altissimo tasso di suicidi negli ultimi due anni

Negli ultimi due anni in Italia si registra un altissimo tasso di suicidi e di tentativi di suicidio. Solo quattro giorni fa, a Monterotondo, un 18enne si è tolto la vita sparandosi con un fucile da caccia, regolarmente detenuto e denunciato dal fratello. Il ragazzo, approfittando di un momento in cui era solo in casa, ha preso l’arma e si è tolto la vita.

I salvataggi in extremis di “angeli” in divisa

Sono finite molto meglio le storie di 3 persone, salvate rispettivamente da una pattuglia di poliziotti e da due volontari dell’Alteya Onlus. Nel primo caso un uomo stava per gettarsi da un’impalcatura: gli agenti sono riusciti ad arrivare giusto in tempo mentre stava per lanciarsi nel vuoto, bloccandolo e portandolo in salvo. Le altre due persone, invece, si stavano buttando dal Ponte di Ariccia: in entrambi i casi i volontari sono riusciti a farli desistere dalle loro intenzioni suicide.