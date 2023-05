Roma, apre la stanza della rabbia: si può distruggere tutto in pochi minuti, cos’è e come funziona

Anger Games sbarca a Roma e ora si può spaccare tutto per sfogare la rabbia. Siete pronti? La Rage Room, o stanza della rabbia, è un luogo dove le persone possono distruggere oggetti di vario tipo con l’obiettivo di liberarsi dallo stress, dalla frustrazione e appunto dalla rabbia. Si tratta di un’attività ludica e catartica, che non ha alcuna pretesa terapeutica, ma che offre un’alternativa originale e divertente per trascorrere del tempo in modo insolito. La Rage Room è nata negli Stati Uniti nel 2008 e si è diffusa in molti paesi del mondo, tra cui Giappone, Canada, Australia e Regno Unito. In Italia le prime Rage Room sono state aperte a Milano nel 2018 e poi a Torino e Genova. Ora anche Roma ha la sua stanza della rabbia, grazie al franchising di Anger Games.

Come funziona la Rage Room di Roma? Aprirà il 16 giugno, ecco dove

La Rage Room di Roma si trova in via Amulio 27, vicino alla metro A Colli Albani. Aprirà il 16 giugno 2023, con una festa di inaugurazione il giorno successivo. Gli orari di apertura saranno i seguenti: dal mercoledì al venerdì dalle 18 alle 24, sabato e domenica dalle 14 alle 21. Per prenotare una sessione è possibile scrivere a angergames.roma@gmail.com.

La stanza della rabbia può ospitare fino a otto partecipanti contemporaneamente, che dovranno indossare delle protezioni personali e armarsi di un piede di porco. All’interno della stanza ci saranno diversi oggetti da rompere, tra cui bicchieri, piatti, bottiglie, vasi, oggetti in legno ed elettronici. Si potrà anche portare un set di oggetti personali, previa valutazione dello staff, come ad esempio il servizio di piatti regalato dall’ex suocera.

Si potranno scegliere tre pacchetti diversi:

Basic: 20 oggetti generici e un oggetto di medie dimensioni per partecipante

Premium: 30 oggetti generici e due oggetti di medie dimensioni per partecipante

Deluxe: 40 oggetti generici e tre oggetti di medie dimensioni per partecipante.

I costi per ‘spaccare’ tutto e sfogare la rabbia

Il costo varia a seconda del pacchetto scelto e del numero di partecipanti. Ad esempio, il pacchetto basic costa 40 euro per una persona e 65 euro per due persone. Il pacchetto premium costa 50 euro per una persona e 85 euro per due persone. Il pacchetto deluxe costa 100 euro per due persone.

Inoltre, si potranno aggiungere delle opzioni extra, come la registrazione video della sessione, la scelta della propria playlist musicale, l’uso di un’arma aggiuntiva o la stampa delle proprie foto preferite da distruggere.

La durata dell’attività nella stanza è di 15 minuti, ma bisogna arrivare prima dell’appuntamento per consentire il briefing e il debriefing. L’accesso alla stanza è riservato ai maggiorenni in buone condizioni di salute e ai minorenni (over 14) accompagnati da un adulto.

(Foto dal profilo IG @rageroomkl)