Roma: “Apri la cassaforte”, pistola puntata contro mamma e figlia. Rapina da 100mila euro

Notte di terrore in un’abitazione in zona Balduina a Roma. Madre e figlia, rispettivamente di 65 e 39 anni, si sono trovati di fronte a tre rapinatori. Tre persone armate di pisola che hanno messo a segno un colpo da 100mila euro.

Sono state risvegliate dai rumori in casa nel cuore della notte, in via Teodosio Macrobio, le due donne. Erano le 3 della scorsa notte quando si sono alzate dal letto per andare a vedere cosa stesse succedendo e si sono trovati di fronte a tre uomini armati.

Quelli che sono seguiti devono essere stati minuti di terrore per le due vittime della rapina. La 65enne sotto la minaccia della pistola è stata invitata ad aprire la cassaforte presente in casa e dalla cassetta di sicurezza i delinquenti hanno sottratto tutti i gioielli, per un valore di circa 50mila euro. Non contenti i rapinatori hanno preso tutta l’argenteria che sono riusciti a racimolare nell’abitazione, riuscendo a mettere insieme un bottino di circa 100mila euro.

L’intervento della Polizia

Una volta messa a segno la rapina il terzetto è scappato a piedi, mentre le due donne hanno dato l’allarme al numero unico d’emergenza. Ad accorrere sul posto sono state le Volanti di Polizia dei Commissariati Monte Mario e Primavalle che hanno avviato immediatamente le indagini per riuscire a identificare i tre malviventi. Come di consueto gli investigatori verificheranno se nello stabile o nelle vicinanze ci siano sistemi di videosorveglianza che abbiano immortalato i tre uomini in fuga.