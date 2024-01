Roma, arrestato il ladro amante delle scarpe griffate: l’ultimo colpo da oltre 700 euro

Un ladro con una passione smisurata per le scarpe griffate. L’ultimo colpo domenica scorsa quando però è stato riconosciuto dalla sicurezza di un negozio. E così per lui è scattato l’arresto.

Sneakers e non solo, scarpe dal cospicuo valore economico fatte sparire dagli scaffali con destrezza. Ma la sua ostinata passione, alla fine, lo ha tradito. Sì perché i sospetti della vigilanza dei negozi su di lui, che in passato avrebbe messo a segno numerosi altri colpi analoghi, avevano portato a mantenere alta l’attenzione nei suoi confronti. E così due giorni fa, quando è entrato in un negozio in zona Tor Tre Teste a Roma, i dipendenti ne hanno monitorato il comportamento.

E l’uomo, un cittadino romeno di 44 anni, non a caso anche stavolta era riuscito a colpire. Nel suo zaino sono state ritrovate calzature, otto paia in tutto, per un valore di 740 euro. Stavolta però la fuga non gli è riuscita.

Arrestato ladro di scarpe straniero a Roma

L’allarme è scattato nella mattinata di domenica 7 gennaio. I dipendenti, una volta appurato il furto in corso, hanno allertato il 112. Nel frattempo il bandito si era allontanato a piedi dal negozio ma è stato raggiunto e bloccato dagli agenti in Via di Tor Tre Teste.

Nel corso della perquisizione, oltre alla refurtiva, sono saltati fuori gli arnesi utilizzati per rimuovere le placche anti-taccheggio evitando così di far scattare l’allarme al momento dell’uscita dal negozio. Il malvivente, inchiodato anche dalle telecamere di sicurezza, è stato infine riconosciuto, come da prasi, dal personale del negozio. Per lui, con a carico già precedenti specifici, è scattato inevitabilmente l’arresto. La refurtiva è stata invece riconsegnata al titolare.

Le indagini

Le indagini della Polizia di Stato ad ogni modo proseguono. L’ipotesi è infatti che l’uomo possa avere avuto almeno un altro complice, forse un palo pronto ad attenderlo all’esterno. Una tesi avvalorata anche dalla testimonianza del titolare che agli agenti ha raccontato la presenza di due uomini entrati nella sua attività e poi dileguatisi velocemente.