Roma, arrestato il rapinatore seriale delle farmacie: “Agiva sempre nello stesso modo”

Era diventato il terrore delle farmacie di Roma. Numerose le attività rapinate sempre con il medesimo modus operandi: per qualche tempo l’uomo si era nascosto all’estero per far “calmare le acque” ma qualche giorno fa è tornato nella Capitale. Tornando nuovamente a colpire.

Almeno sei rapine commesse, di cui due risalenti a pochi giorni fa. Lui, 42enne romano, è accusato di essere il malvivente che, in modo seriale, prendeva di mira le farmacie di Roma. Gli ultimi colpi sono stati registrati a cavallo del GRA nella zona ovest della Capitale, tra Ponte Galeria e la Magliana con meno di 10km a dividere gli obiettivi che il bandito aveva messo nel mirino. Adesso però la sua carriera criminale è stata stroncata dalla Polizia. Ma andiamo con ordine.

Il rapinatore seriale delle farmacie a Roma

Partiamo dalla stretta attualità. Nei giorni scorsi, i poliziotti, su disposizione della Sala Operativa, erano intervenuti in via Portuense, per la segnalazione di una rapina appena avvenuta ai danni di una farmacia. Dopo pochi minuti la segnalazione era stata ripetuta, stavolta per una seconda attività situata in via delle Vigne.

Gli agenti, in entrambe le occasioni, grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza e alle descrizioni del rapinatore fornite dalle vittime, hanno appurato che le fattezze fisiche dell’autore fossero molto simili. Immediatamente sono quindi iniziate le ricerche del rapinatore.

Le indagini

Gli investigatori della Polizia di Stato (del XI Distretto San Paolo, ndr) hanno accertato che in realtà il 42enne era già ricercato per altre rapine commesse sempre ai danni di altre farmacie e sempre a Roma. Il GIP del Tribunale di Roma, a questo proposito, su richiesta della locale Procura lo scorso 18 aprile aveva infatti firmato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dell’uomo. Quattro le farmacie che il rapinatore avrebbe assaltato a fine 2023, prima di rifugiarsi in Spagna. Un tentativo, evidentemente, di far calmare le acque.

Il ritorno a Roma e l’arresto

Qualche giorno fa però il bandito ha fatto il suo ritorno a Roma tornando come se nulla fosse a rapinare nuovamente le attività romane. Ad incastrarlo è stato anche il modus operandi utilizzato. Nello specifico, l’uomo, col volto travisato, entrava nelle farmacie e, facendo credere di avere una pistola in tasca mostrandone solo il calcio, si faceva consegnare l’incasso. Alla fine però, il 18 giugno scorso, i poliziotti lo hanno rintracciato presso la propria abitazione, in via Giovanni Porzio. All’uomo è stata quindi notificata l’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere. In casa dell’uomo, gli agenti hanno rinvenuto alcuni capi d’abbigliamento indossati nelle rapine dei giorni precedenti. Terminate le attività di rito, l’uomo è stato infine associato presso la casa circondariale di Regina Coeli.