Roma, arriva a Termini con un braccio sanguinante e un coltello in mano: mistero sull’accaduto

È entrato a Termini da via Giolitti con un coltello in mano e un braccio sanguinante. È successo ieri, domenica 21 luglio, poco prima delle 13. La scena ha terrorizzato tutti i presenti, non è stato chiaro subito quali fossero le sue intenzioni e non si poteva escludere che volesse aggredire i presenti.

Ma l’uomo, poi identificato come un 43enne di nazionalità marocchina, era in stato confusionale e gli uomini della Polfer con l’aiuto dei colleghi della Polizia di Stato sono riusciti a bloccarlo immediatamente per poi essere affidato al personale sanitario per le cure del caso.

Si indaga su una rissa avvenuta proco prima in via Giolitti

Sono stati i sanitari del 118 a trasportare il 43enne in ospedale, l’Umberto I in codice rosso. Nonostante le ferite siano gravi, non sembra trovarsi in pericolo di vita. Intanto sono andate avanti le indagini per capire cosa fosse avvenuto. L’idea che dovrà trovare conferma dalle risultanze investigative è che l’uomo sia rimasto coinvolto in una rissa avvenuta poco prima proprio in via Giolitti, da dove è stato visto entrare.

Al momento, gli inquirenti non sono riusciti a raccogliere dichiarazioni dal ferito, quindi la dinamica di quanto avvenuto è ancora al vaglio degli investigatori.