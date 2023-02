Roma, arriva il ‘cane anti-cinghiali’: branco messo in fuga da un Pastore Tedesco (FOTO)

Si sa, il problema dei cinghiali rappresenta per la Capitale un’ annosa questione. Non è raro infatti che gli ungulati vengano sorpresi a scorrazzare in varie zone della città arrecando non poco spavento tra i residenti che temono di venir attaccati dagli animali. Uno degli ultimi avvistamenti è stato effettuato ieri nel quartiere capitolino di Prima Porta.

Branco di cinghiali messi in fuga da un cane

In strada e precisamente in un’area di parcheggio, erano presenti sei cinghiali, un piccolo branco quello messo poi in fuga da un cane, un pastore tedesco. Il cane ha dapprima inseguito uno dei mammiferi e l’insolito, inusuale inseguimento che ne è scaturito non è passato inosservato. Un passante lo ha infatti filmato e il video è poi finito sull’iconica pagina Welcome To Favelas. Nel video si vede il Pastore Tedesco mettere in fuga l’animale e in un secondo momento concentrare l’attenzione sui restanti ungulati. Come detto, la presenza dei cinghiali a Roma non è una cosa nuova e in particolare in tale quadrante della città la loro presenza è accertata dal 2017. Avvistati varie volte, i cinghiali sono stati ritrovati sia vicino ai negozi sia vicino alle abitazioni e naturalmente anche nelle aree verdi.

I commenti degli utenti

Per quel che riguarda l’insolito episodio verificatosi ieri, il video che immortala l’inseguimento del ‘cane anti- cinghiali’, ha dato luogo a molti commenti da parte degli utenti. Il tono dei commenti passa da essere scherzoso ed ironico, con tanto di emoticon sorridenti, a maggiormente serio quando – ad esempio – un utente domanda: ‘Può una città fare così schifo’? , si chiede un utente al quale ne fa seguito un altro: ‘Roma come il paleolitico’. Ma, anche l’ironia su quanto accaduto non è mancata: ‘Il cane di cui c’era bisogno’, commenta invece un altro.