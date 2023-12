A Roma arriva il Piano Trasporti Pubblici per le feste di Natale 2023: ecco come cambierà la mobilità pubblica.

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, il Comune di Roma ha annunciato un ambizioso Piano Trasporti, progettato per rendere più agevole e sostenibile la mobilità in città durante il periodo di Natale 2023. Il sindaco Roberto Gualtieri, insieme all’assessore alla Mobilità Eugenio Patané e al direttore generale di Atac Alberto Zorzan, ha presentato le principali iniziative che coinvolgeranno i mezzi pubblici, le navette, gli orari ZTL e altri servizi di trasporto.

Il Piano Trasporti a Roma per Natale 2023

Il cuore del Piano Trasporti è rappresentato dalla decisione di rendere gratuiti bus, tram e metro in tre giornate specifiche: venerdì 8, domenica 17 e domenica 24 dicembre. Questa iniziativa mira a incentivare l’uso dei mezzi pubblici, riducendo al contempo la pressione del traffico veicolare. Dal 8 dicembre al 7 gennaio, saranno attive due linee circolari gratuite, denominate ‘Free1‘ e ‘Free2‘, partendo da Stazione Termini e Piazzale dei Partigiani, dirette a Largo Chigi. Queste navette saranno operative tutti i giorni dalle 9 alle 21, offrendo un passaggio ogni 10 minuti. L’iniziativa permetterà lo scambio agevole tra auto privata e mezzi pubblici nei parcheggi di via Marsala (con un’ora gratuita) e il parcheggio Atac Partigiani.

Come cambia la viabilità pubblica a Roma per Natale 2023

Dal 8 dicembre, la metro A tornerà a operare secondo gli orari regolari: dalle 5:30 alle 23:30 da domenica a giovedì, e dalle 5:30 alle 1:30 il venerdì e il sabato. I lavori di sostituzione dei binari da Anagnina a Ottaviano sono stati completati, con le fermate mancanti che saranno oggetto di interventi a partire dalla primavera. La Zona a Traffico Limitato (ZTL) del centro vedrà un’estensione degli orari dal 6:30 alle 20, dal lunedì alla domenica, escludendo il 25 dicembre. Questo adeguamento mira a limitare l’accesso al trasporto privato e promuovere l’uso dei mezzi pubblici.

Il Piano Trasporti per dicembre 2023

Dal 8 al 31 dicembre, i cittadini maggiorenni potranno beneficiare di uno sconto del 50% per un massimo di 20 euro a corsa su taxi e auto a noleggio con conducente. Le persone con disabilità potranno usufruire del 100% di sconto fino a un massimo di 40 euro a corsa. È necessario registrarsi sul sito di Roma mobilità.it per accedere al voucher.

Il Piano Trasporti per l’inizio di gennaio 2023

Durante il periodo dal 8 dicembre al 7 gennaio, chi attiverà un contratto individuale o familiare per il car sharing riceverà un bonus di 20 euro sui futuri noleggi. La tessera Metrebus Card consentirà inoltre di viaggiare gratuitamente su monopattini e bici elettriche. Il 24 dicembre, l’intera rete di trasporti sarà attiva fino alle 21, con alcune linee notturne in funzione dalle 23. Il 25 dicembre seguirà un orario ridotto, mentre per il 31 dicembre saranno previsti orari speciali con bus, tram e metro attivi fino alle 21 e servizi notturni estesi fino alle prime ore del nuovo anno. Dall’8 dicembre, inizia una sperimentazione volta a garantire maggiore accessibilità ai diversamente abili. Dal lunedì al venerdì (16-24) e il sabato e i festivi (8-24), chiamando il servizio taxi, sarà possibile prenotare un veicolo attrezzato per le esigenze specifiche.