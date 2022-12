Roma, arriva Real Bodies, la mostra con i cadaveri plastinati: omaggio a Leonardo da Vinci in anteprima mondiale

Dal 26 dicembre prossimo prende il via nella sala delle Donne, all’interno del complesso ospedaliero San Giovanni Addolorata la mostra denominata: Real Bodies. Una esposizione che oltre a volter mostrare come è realmente l’anatomia umana è una celebrazione del noto scienziato Leonardo Da Vinci. Infatti la mostra si compone di reperti umani che non sono niente altro che le ricostruzioni dei celebri disegni di Leonardo.

Mostra possibile grazie al processo di plastinazione

Una mostra resa possibile grazie al processo di plastinazione che è un sistema di conservazione di porzioni di organi. Uno studio che risale agli anni ’90 messo a punto in Germania ed utilizzato anche nelle Università per le lezioni di anatomia. Dai più celebri disegni di Leonardo Da Vinci, attraverso il processo di plastinazione, sono state riprodotte alcune opere anatomiche: “Figura in orgasmo”, “Vitruviano”, “Studio embriologico” e molte altre. Ma andiamo a vedere quando costano i biglietti per poter assistere all’esposizione.

Costo dei biglietti

Il biglietto intero 16 euro e il ridotto, per i bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni, costa 14 euro, mentre i minori di 6 anni, gli invalidi, gli over 65, gli studenti, gli insegnanti possono accedere gratuitamente. La mostra può essere visitata tutti i giorni, ma da domenica a giovedì dalle 10 alle 20, con ultimo ingresso alle 19; mentre il venerdì e il sabato dalle 10 alle 21, con ultimo ingresso alle 20.