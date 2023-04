Roma, arrivano i cestini intelligenti: ti avvisano prima che siano completamente pieni

È ormai tristemente risaputo che la Capitale sia sinonimo di immondizia che trasborda ovunque con relativi piccioni, topi e cinghiali al suo seguito. Eppure, con piacevole sorpresa, l’Ama sta cercando di dare un volto più “pulito” a Roma grazie all’introduzione dei cestini “intelligenti.”

I cestini intelligenti: ecco in cosa fanno la differenza

Questi cestini definiti “intelligenti” sono, per il momento, due prototipi: uno installato nei pressi di Fontana di Trevi, l’altro alla fermata della metro Colosseo. Più precisamente in Largo Gaetana Agnesi. Sono stati acquisiti in comodato d’uso gratuito da Ama, e in prova per i prossimi mesi. Se la sperimentazione avrà successo si espanderà la cosa al resto della città. L’obiettivo di Ama è quello di dotare la capitale di nuove tecnologie sempre più avanzate, soprattutto in vista del Giubileo che si terrà nel 2025.

Sì, ma come sono fatti? Così come si può vedere nelle foto, sono realizzati in acciaio zincato e anti intrusione, e sono in grado di compattare i rifiuti al loro interno grazie a una pressa alimentata da un pannello fotovoltaico a energia solare. Per ora riguardano solo la raccolta indifferenziata. I sensori avvisano quando è necessario che vengano svuotati tramite un’apposita applicazione. Onde evitare inutili emissioni CO2. Inoltre, sono dotati di un pedale, che li rende igienici. Ma non è finita qui: contemporaneamente all’apertura partono anche delle musichette, tra cui quella in cui si simula il rumore dell’acqua e quella in cui ti applaude per ringraziarti del gesto civile che hai appena fatto.

Dubbi e perplessità

L’innovazione proposta dal Comune di Roma è senz’altro onorevole, ma non mancano le prime critiche, come si può leggere sui social. Il problema più temuto riguarda senz’altro la durata di questi tipi di cestini, visti i continui gesti di inciviltà che spesso colpiscono cassonetti e cestini dei rifiuti. Di contro, invece, c’è chi anela ad avere questo tipo di cestini intelligenti anche per rifiuti di tipo differenziato, quindi anche per poter smaltire plastica, carta e umido, auspicando che l’iniziativa venga estesa in tutta Italia. Poi, ancora, chi più sarcasticamente, c’è chi afferma che ci vorrebbero le persone intelligenti, e non i cassonetti.

C’è poi chi lamenta che sono stati dislocati troppo lontano e che la maggior parte delle persone rinuncerebbe a smaltirli correttamente, anche perché sembrerebbero troppo piccoli in proporzione alla massa che affolla Roma quotidianamente. Come sempre non si riesce a mettere d’accordo tutti, neanche con un sistema che – ovviamente se portato a regime con un numero adeguato di cestini – potrebbe togliere i rifiuti dalle strade dalla Capitale, restituendole tutta la dignità che merita. Ai posteri l’ardua sentenza!