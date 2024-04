Roma, Atac assume 400 autisti: requisiti, come fare domanda

Sono tante le iniziative in corso a Roma per arrivare pronti all’appuntamento con il Giubileo. Oltre a una lunga serie di cantieri aperti per rifare il look a interi quartieri di Roma, anche Atac annuncia novità.

L’azienda che gestisce il trasporto pubblico nella capitale è pronta ad arruolare ben 400 unità entro quest’anno. Un piano per rafforzare l’organico di autiste e autisti. Assunzioni che si sommano a quelle già effettuate nel 2023 e che complessivamente raggiungeranno oltre 1000 unità. Un programma che si pone come obiettivo ultimo quello di rilanciare il servizio di trasporto pubblico di Roma.

Il bando è stato pubblicato sul sito atac.roma.it, nella sezione “Lavora con noi”, con le indicazioni dei requisiti dei candidati e della formula da adottare per redigere le domande.

Requisiti richiesti ai candidati

Tra i requisiti richiesti:

aver compiuto i 21 anni e non aver superato i 55,

essere in possesso delle patenti specifiche

essere cittadini italiani o di altro Stato dell’Unione Europea o, per i cittadini extra UE con regolare permesso di soggiorno.

Le domande di partecipazione alle selezioni

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 30 aprile 2024. Nel bando è prevista un’eventuale possibilità di proroga anche se l’Azienda invita tutti i candidati a presentare domanda entro la data di scadenza. Atac sarà supportata nel corso dell’iter selettivo da una società specializzata che avrà l’incarico di verificare il possesso dei requisiti, svolgere i test preselettivi ed i colloqui psicoattitudinali.

La campagna informativa

Per diffondere le informazioni in merito al bando è prevista anche una campagna informativa, al fine di coinvolgere tutti i potenziali candidati, anche oltre il territorio romano. Si tratta di una campagna che punta sulle qualità della persona che aspira a condurre il mezzo Atac, in quanto responsabile dei passeggeri nella consapevolezza di offrire il miglior servizio possibile, nell’ambito delle sue mansioni. Da qui lo slogan “Cerchiamo persone, non personale”.