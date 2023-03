Roma: “Attenti agli zingari”, gli strani annunci sulla Metro A e la denuncia social di Francesca Mannocchi

Roma. Degli annunci insoliti quelli che questo pomeriggio si sono sentiti nei vagoni della metropolitana della linea A. “Attenti agli zingari, attenti agli zingari”, questo quanto si udiva direttamente dagli altoparlanti dove di solito vengono comunicati gli arrivi dei treni presso le fermate. La ‘marachella’, denunciata via social da una giornalista non è certamente passata inosservata e gli autori sono già stati identificati da Atac che li sottoporrà ad un provvedimento disciplinare.

Metro A Roma servizio sospeso oggi tra Termini e Ottaviano: tratta riattivata

Gli insoliti annunci in metropolitana e la denuncia di Francesca Mannocchi

I fatti sono avvenuti questo pomeriggio. Siamo sulla metro A quando, improvvisamente, invece delle canoniche fermate dalle voci degli altoparlanti si sentono le seguenti frasi: ‘Attenti agli zingari, attenti agli zingari’. A denunciare l’accaduto con un cinguettio sulla piattaforma Twitter è la giornalista e reporter di guerra Francesca Mannocchi che poi chiama in causa anche il primo cittadino Roberto Gualtieri: ‘Chiedo al sindaco Gualtieri se è ammissibile’. Nel giro di pochissimo tempo, il tweet della Mannocchi è diventato virale e pur non avendo taggato il canale informativo social dell’azienda capitolina di trasporti, la risposta di quest’ultimo non si è fatta attendere: ‘Ci dispiace molto leggere, preliminarmente ci scusiamo. Per eseguire la verifica abbiamo bisogno di qualche dato aggiuntivo come la stazione, l’ora più precisa se possibile e la direzione del treno’. Informazioni prontamente date dalla giornalista: ‘Erano le 14.50 circa, all’altezza della stazione Repubblica, in direzione Battistini’

Identificato l’autore

Poi una nuova comunicazione da parte di Atac che sottolinea come: ‘Una volta ricevuta la segnalazione, si è subito attivata e ha individuato il responsabile dell’annuncio offensivo e discriminatorio emesso in una stazione della metro A. L’annuncio non era ovviamente registrato. Si è trattata di una iniziativa personale che l’azienda giudica inaccettabile. Il responsabile, quindi, sarà sottoposto a provvedimento disciplinare’.