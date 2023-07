Roma, auto-ariete contro una gioielleria: banda della spaccata in fuga

Roma. A volte l’ingegno supera anche quelle che sono le reali possibilità. Lo sanno bene due ladri, che nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 luglio 2023 hanno tentato il colpo in una gioielleria utilizzando una Fiat Panda come auto-ariete per distruggere una vetrina. Ma le cose non sono andate come i due speravano. E i malviventi sono tornati a casa a mani vuote.

Una Fiat Panda come auto-ariete: distrutta una vetrina

I ladri hanno puntato la gioielleria Roman Time a piazza dell’Esquilino 28, a Roma. Si sono presentati di notte davanti all’esercizio commerciale e usando una Fiat Panda scura come auto-ariete si sono lanciati in retromarcia a tutta velocità per distruggere la vetrina. Non più quindi un camion, una ruspa o un mezzo pesante. Bensì, un’utilitaria. È immediatamente scattato l’allarme, che ha di fatto fuggire i due malviventi. Usando un’Audi, gli uomini hanno fatto perdere le loro tracce prima dell’arrivo della polizia, ma senza riuscire a impossessarsi di alcun gioiello.

Polizia sul posto in cerca di tracce

Le volanti della questura di Roma e la polizia scientifica sono intervenute sul posto per cercare tracce lasciate dai due banditi. Dalle verifiche, la Fiat Panda usata per distruggere la vetrina della gioielleria è risultata rubata. Sono adesso al vaglio degli inquirenti le immagini registrate attraverso le telecamere di sicurezza del negozio e quelle installate nelle vicinanze. Solo pochi giorni fa, il 29 giugno 2023, alla Stazione Termini di Roma, alcuni pendolari sono stati aggrediti sia verbalmente che fisicamente da una coppia di rapinatori. Secondo quanto hanno raccontato i poveri malcapitati, i rapinatori gli hanno sottratto solo 50 euro, ma la paura è comunque stata tanta. Resta quindi alta l’allerta nella Capitale d’Italia per possibili atti di criminalità, sia nei confronti dei cittadini che nei confronti di esercizi commerciali.