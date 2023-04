Roma, auto in fiamme nella notte al Trullo: “Servono maggiori controlli e sicurezza” (FOTO)

Roma. Una sorpresa decisamente amara per i residenti del Trullo che nel giorno della Liberazione appena trascorso hanno trovato la propria auto divorata dalle fiamme. Interessate dal rogo quattro vetture, ora inutilizzabili e delle quali restano solamente le carcasse. Fatto scattare l’allarme, i vigili del fuoco hanno provveduto a domare l’incendio e sono tuttora in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per fare chiarezza sull’accaduto.

Auto in fiamme a Roma, appiccato il fuoco a tre macchine su Fonte Ostiense: caccia al piromane

Le auto divorate dalle fiamme al Trullo

I fatti sono avvenuti lo scorso 25 aprile intorno alle 3 di notte. Siamo in vicolo degli Orti della Magliana, all’incrocio con via Monte delle Capre. Notato l’accaduto è stato subito fatto scattare l’allarme e sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza l’area. Presente sul posto anche la polizia che sta attualmente conducendo le indagini. Al momento, le cause dell’incendio sono imprecisate ma nessuna pista di indagine è esclusa.

La questione della sicurezza

Come detto, le cause del rogo che ha divorato 4 vetture ora inutilizzabili sono imprecisate. Tuttavia, cresce l’allarme nei residenti che mettono l’accento sulla questione della sicurezza. Purtroppo, non è la prima volta che si verificano episodi del genere. Come anche i casi di furti negli abitacoli, proprio come accadde solamente poche settimane fa nel quartiere del Nuovo Salario, dove diverse auto finirono nel mirino dei ladri. Una razzia in piena regola che fece crescere una certa, comprensibile apprensione dei residenti per il timore che tali episodi potessero ripetersi e che spinse ad interrogarsi sulla questione della sicurezza. Ora, in merito alla vicenda accaduta al Trullo è intervenuto anche Valerio Garipoli, capogruppo di Fratelli D’Italia, ecco le sue parole: “L’area necessita di maggiore sicurezza, controllo e sistema di video sorveglianza”.