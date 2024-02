Roma, auto si ribalta in Via della Magliana: grave il conducente

Ancora un brutto incidente a Roma, stavolta lungo Via della Magliana. Un’auto è finita ribaltata alle prime luci del mattino. Il conducente è in gravi condizioni.

Paura stamattina intorno alle 5.00 in Via della Magliana, teatro di un grave incidente stradale. Qui, all’altezza del civico 370 (a ridosso dell’A91/Viale Isacco Newton), un’auto, una Mercedes Vito, è finita ribaltata sulla carreggiata. Al volante c’era un uomo, italiano, di 64 anni, che è stato trasportato in Ospedale al San Camillo di Roma in codice rosso. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale: al momento non risultano altri veicoli coinvolti. In corso gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.