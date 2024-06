Roma, auto travolge i tavoli di un ristorante: ferita una bimba di 5 anni

Un’auto ha travolto i tavolini esterni di un ristorante in via della Paglia a Trastevere, qualche giorno fa. Una scena da film, nella quale gli avventori del locale terrorizzati hanno iniziato a scappare, tra grida e spintoni, per riuscire ad allontanarsi il più velocemente possibile dalla zona. È stato il panico. Interminabili momenti di caos nei quali una bambina di soli 5 anni, anche lei seduta con i familiari nel locale di ristoro, è rimasta ferita.

Consegnata la targa della Multipla agli agenti della Locale

Per fortuna, a parte il grande spavento, nessuna conseguenza più seria per la piccola. Mentre qualcuno è stato tanto pronto da prendere il numero di targa di quell’auto, una Fiat Multipla, che dopo aver creato il putiferio, è fuggita via a grande velocità.

Gli investigatori sono risaliti al proprietario dell’auto

Gli agenti della Polizia locale, intervenuti sul posto, hanno avviato le indagini per risalire al conducente della Multipla. E al momento sembra siano risaliti al proprietario, un uomo nordafricano che, secondo i presenti, sembrava stesse scappando da qualcuno. Di certo le indagini proseguono per capire chi si trovasse alla guida ed, eventualmente, da chi stava scappando.