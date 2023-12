Roma, auto travolge scooter e scappa, morto 41enne: caccia al pirata della strada

Incidente mortale a Roma ieri sera. Un 41enne è deceduto a seguito di uno scontro tra lo scooter sul quale viaggiava e un’auto. Quest’ultima non si è fermata a prestare soccorso ed è fuggita via. Ora è caccia al pirata della strada.

Ancora sangue sulle strade della Capitale teatro in queste ultime ore di due sinistri – purtroppo – dall’esito mortale. Il primo è avvenuto quando erano da poco passate le 21.30 di ieri, giovedì 14 dicembre 2023: a scontrarsi, in una dinamica tuttora in fase di accertamento, un’auto e un motoveicolo (modello Piaggio, ndr). E’ successo lungo la Via Nomentana all’altezza del civico 1451.

Il secondo episodio è stato registrato invece sulla Palmiro Togliatti. Qui, invece, un’auto avrebbe fatto tutto da sola perdendo il controllo e schiantandosi contro un muro nel cuore della notte. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale unitamente ai sanitari del 118. Purtroppo però per il conducente, nonostante il trasporto urgente in Ospedale, non c’è stato nulla da fare.

Incidente mortale a Roma ieri 14 dicembre sulla Nomentana

Tornando a quanto accaduto sulla Via Nomentana nel sinistro ad avere la peggio è stato lo scooterista, un uomo italiano classe 1982, che è deceduto poco dopo l’incidente. L’auto invece si è rapidamente allontanata dopo l’impatto. La salma è stata trasportata all’istituto di medicina legale della Sapienza.

Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti e per rintracciare il conducente del veicolo che si è allontanato. Rilievi e indagini a cura del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale.

Ieri l’incidente mortale a Fiumicino

Oltre alle due vittime a Roma, un terzo sinistro mortale si è verificato nel Comune di Fiumicino nel pomeriggio di ieri. In questo caso a perdere la vita è stato un 43enne, schiantatosi con lo scooter sul quale viaggiava sulla Roma Fiumicino nei pressi di Parco de’ Medici. Inutili, anche in questo caso, i soccorsi.