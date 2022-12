Roma, autobus e tram da incubo: la Capitale è ultima in classifica per i mezzi di trasporto

Roma è la città italiana dove si impiega più tempo per andare a lavorare. A dirlo è il report di fine anno dell’App Moovit che è dedicato ai mezzi pubblici, a quelli in sharing e alla mobilità urbana. Nella fattispecie, per raggiungere il proprio ufficio ci vogliono 52 minuti, quattro in più rispetto al 2020. A seguire poi Napoli con 45 minuti, Milano con 44 minuti e Torino con 40 minuti. La media nazionale si attesta invece intorno ai 41 minuti.

La situazione traporti a Roma (e non solo)

Mediamente a Roma si aspettano 16 minuti alla fermata di uno dei mezzi pubblici e la Capitale non eccelle nemmeno in quanto a uso della micromobilità, vale a dire per quel che riguarda i monopattini elettrici e le biciclette. La loro frequenza d’uso è del 2%, un valore inferiore rispetto alle città di Venezia, Genova, Savona e Napoli. A questo va aggiunto che la pandemia e la paura dei contagi ha spinto più di 8 persone su 100 ad abbandonare completamente l’uso dei mezzi pubblici. Tuttavia, il 16.6% della popolazione ha invece deciso di utilizzarli con minore frequenza e possibilmente quando sono maggiormente vuoti. La ‘conversione’ ai mezzi privati è stata maggiore nelle città di Genova, Venezia, Palermo, Bologna, Milano e in generale nella regione Lombardia.

Il Giubileo

In arrivo delle positive novità per quel che riguarda il fronte dei trasporti nella Capitale. Infatti, in vista del Giubileo, il Campidoglio è impegnato nella riduzione dei tempi di trasporto dei pendolari. Grazie ai fondi stanziati per l’Anno Santo, 61 milioni saranno spesi per 840 fermate e paline intelligenti che segnalano l’attesa in tempo reale. Queste, inoltre, saranno dotate di wi-fi e possibilità di ricaricare il telefonino. Diciannove le nuove fermate tra Eur Laurentina e Trigoria e un nuova capolinea su Piazzale Flavio Biondo. In arrivo inoltre nuove preferenziali tra via Marmorata e via Portuense.