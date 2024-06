Roma, avvicinata e strattonata: rapinatore tenta di sottrarle la bicicletta

Si trovava sulla sua bicicletta e stava percorrendo via Merulana, la strada che collega la basilica di Santa Maria Maggiore a quella di San Giovanni, in pieno centro storico, quando è stata vittima di un’aggressione.

Sfortunata protagonista della disavventura una donna che la scorsa notte, quella tra sabato e domenica 30 giugno, è stata avvicinata e strattonata da un cittadino straniero che ha tentato di impossessarsi della bicicletta sulla quale si trovava.

L’intervento dei Carabinieri

Un tentativo di rapina interrotto dall’intervento dei Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Roma che sono accorsi immediatamente per dare aiuto alla donna. La velocità dei militari ha consentito loro di bloccare il malvivente, identificato poi come un cittadino del Marocco, senza fissa dimora.

L’uomo è stato arrestato per tentata rapina

L’uomo è stato arrestato per il reato di tentata rapina e portato in caserma, mentre la bici è stata restituita alla legittima proprietaria che, sembrerebbe, nonostante lo choc per quanto accaduto, non aver riportato conseguenze più serie.