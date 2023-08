Roma, baby gang in azione a Piazza Vittorio, rubata collana da 1.000 euro: in due fermati dai Carabinieri

Una collana d’alto valore – ben 1.000 euro – strappata via in un istante. Poi l’allarme e l’inseguimento da parte dei Carabinieri che fortunatamente erano già in zona per un servizio di controllo del territorio.

E’ questa la cronaca di quanto accaduto nei giorni scorsi a Piazza Vittorio dove una donna, mentre si trovava in compagnia di alcuni amici sotto ai portici, si è vista portare via l’oggetto prezioso portato al collo; i Militari dell’Arma però sono riusciti a bloccare i responsabili, impedendo subito a uno dei due malviventi, appena 16enne, di scappare, e poi rintracciando, a distanza di sole 24 ore, anche il complice.

Il colpo-lampo a Piazza Vittorio

Il tutto è successo nel pomeriggio del 26 luglio scorso. I Carabinieri (della Stazione di Roma Piazza Dante, ndr) hanno notato due ragazzi avvicinarsi ad un gruppo di quattro persone che si stavano intrattenendo sotto i portici presenti in piazza Vittorio Emanuele, quando ad un certo punto, uno dei due, con una mossa fulminea ha strappato la collana del valore di 1.000 euro a una donna del gruppo. Immediatamente allora i Militari sono entrati in azione, stroncando sul nascere il tentativo di fuga di uno dei malviventi.

Preso il complice, baby criminali a disposizione dell’Autorità Giudiziaria

I Carabinieri sono poi riusciti a rintracciare e a fermare anche il complice, sottoponendolo a fermo di indiziato di delitto, appena 24 ore dopo. Il baby criminale, che è stato poi riconosciuto anche dalla vittima, è stato individuato in via Principe Amedeo e portato in Caserma.

Entrambi gli indagati, dopo il foto-segnalamento, sono stati condotti al Centro di Prima Accoglienza di Roma di via Virginia Agnelli e si trovano ora a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni: si tratta di un cittadino del Marocco di 17 anni, ovvero il giovane fermato il giorno dopo i fatti, e del connazionale di 16, quello arrestato in flagranza di reato, che devono ora rispondere, in concorso, del reato di rapina impropria commessa ai danni della donna.

Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.